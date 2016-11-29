"Укрзалізниця" запускає новий поїзд із Києва до Кременчука

Публічна акціонерна компанія ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила новий потяг за маршрутом "Київ - Кременчук", який почне курсувати з 11 грудня, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, час у дорозі нового потяга категорії "Регіональний експрес" із столиці до Кременчука орієнтовно складатиме 5 годин.

"Потяг курсуватиме з 11 грудня 2016 року. Зараз триває узгодження графіка руху. Після завершення розробки графіка відкриється продаж проїзних документів", - підкреслили в прес-службі.

У прес-службі нагадали, що 4 листопада поточного року було припинено курсування потяга № 773/774, який з'єднував Київ з Кременчуком, у зв'язку з відсутністю технічних можливостей для продовження його курсування. Після скасування цього потяга і до сьогоднішнього дня столицю з Кременчуком з'єднує інший потяг № 759/760.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" збільшила до 11 кількість додаткових потягів на новорічні свята.