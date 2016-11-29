Міжнародна компанія PwC проведе аудит "Укрпошти" за 6 мільйонів

Міжнародна аудиторська і консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) перемогла в тендері на проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» за 2015-2016 роки з ціною пропозиції у 5,79 млн грн, що на 42% нижче від очікуваної вартості закупівлі даної послуги.

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Як повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України, відповідно до законодавства процедура закупівлі проводилася через систему публічних електронних закупівель ProZorro.

Зокрема, 20 вересня цього року «Укрпошта» оголосила тендер на закупівлю послуг фінансового аудиту з очікуваною вартістю закупівлі 10 млн грн, яка була сформована на підставі комерційних пропозицій, отриманих від аудиторських компаній до дати оголошення тендера.

У повідомленні наголошується, що проведення оцінки майна та майнових прав проходить в рамках процесу корпоратизації «Укрпошти» і є необхідним для формування статутного капіталу майбутнього публічного акціонерного товариства «Укрпошта».

За даними прес-служби, 3 листопада відбувся аукціон, під час якого найменшу ціну запропонувала компанія PwC - 5,79 млн грн, а вже 7 листопада «Укрпошта» визнала її переможцем цього тендеру.

«Укрпошта», завдяки максимальному залученню учасників на закупівлю послуг з проведення оцінки майна та майнових прав, заощадила понад 4 млн грн», - відзначили в прес-службі.

У повідомленні наголошується, що «Укрпошта» переходить на міжнародні стандарти фінансової звітності, що дасть змогу вивести підприємство на новий рівень прозорості і надасть можливості для залучення міжнародного фінансування.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2015 року урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури та екологічної політики підтримав рішення провести реорганізацію «Укрпошти».

15 квітня міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Мінінфраструктури розраховує завершити процес корпоратизації держпідприємства до кінця 2016 року.

З 1 липня вступив на посаду новий директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, призначений урядом на цю посаду в квітні за результатами кадрового конкурсу. За його словами, корпоратизацію буде завершена до серпня 2017 року.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку і доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.

У 2015 році УДППЗ «Укрпошта» отримало 53 млн грн прибутку – найкращий результат за останні 15 років. У 2014 році компанія отримала 4 млн грн збитків.