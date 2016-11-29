Lufthansa скасувала до 2 тисяч рейсів: страйк німецьких пілотів зачепить і українців (відео)

Німецький авіаперевізник Lufthansa знову скасував до 2 тисяч рейсів через страйк пілотів. Страйк вже проходив минулого тижня, повідомляє ТСН.

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Загалом, його наслідки відчують до півмільйона пасажирів усього світу. У їх числі і українці. Рейси з Франкфурта і Мюнхена до Києва та з Києва скасовані.

Концерн міняє квитки на рейси інших перевізників або повертає гроші. Загалом 1700 рейсів довелося скасувати Lufthansa сьогодні і завтра.

Як повідомляв УНІАН, профспілка Vereinigung Cockpit (VC) заявила про продовження страйку пілотів авіакомпанії Lufthansa 29 і 30 листопада.

Минулого тижня Lufthansa скасувала близько 2800 рейсів через чотириденний страйк, що почався в середу, 23 листопада, і вплинув на 350 тисяч пасажирів.

Всього з квітня 2014 року профспілка провела 14 страйків, що коштувало компанії сотні мільйонів євро. Зазначається, що пілоти вимагають підвищення зарплат, а профспілка відхилила останню пропозицію Lufthansa, що надійшла в п'ятницю.

Авіакомпанія пропонувала в два етапи збільшити зарплату пілотів на 4,4%, а також зробити виплату в розмірі 1,8 від місячної зарплати. Профспілка в свою чергу вимагає встановити щорічне збільшення заробітної плати на 3,7% відраховуючи з 2012 року.

За даними Кельнського інституту економічних досліджень, страйк пілотів коштував Lufthansa €222 млн в 2014 році і €231 млн у 2015. Lufthansa заявила про збиток в €20 млн за перші два дні страйку минулого тижня.