На Одещині в селі нову дорогу будують за "європейською" технологією - з георешіткою (фото)

Зокрема, зараз реконструюється колишня грунтова дорога в селі Вовківське.

Про це повідомляє "Траса Е-95".

Головне ноу-хау робіт - георешітка, яка призначена для армування основи дороги, будівництва дорожніх покриттів, в якості несучого шару для майданчиків і фундаментів, розташованих на слабких грунтах.

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Модулі георешітки укладаються один на одного. Ніші заповнюються щебенем або піском з пошаровим ущільненням, після чого покриваються асфальтом.

Висока швидкість і простота монтажних робіт спеціальними анкерами гарантують максимальне скорочення термінів дорожнього будівництва.

Всього за даною технологією реконструюються три дороги району. Ремонт двох з них фінансується за рахунок державної субвенції.

Як повідомляв УНІАН, у Мінінфраструктури заявили, що платні дороги в Україні можуть з’явитись тільки через 1-2 роки. І такими можуть зробити виключно нові автошляхи, які будуватимуться із залученням приватних інвесторів.