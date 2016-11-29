На Одещині в селі нову дорогу будують за "європейською" технологією - з георешіткою (фото)
У Лиманського районі Одеської області проводяться роботи із реконструкції доріг за сучасними європейськими технологіями.
Зокрема, зараз реконструюється колишня грунтова дорога в селі Вовківське.
Про це повідомляє "Траса Е-95".
Головне ноу-хау робіт - георешітка, яка призначена для армування основи дороги, будівництва дорожніх покриттів, в якості несучого шару для майданчиків і фундаментів, розташованих на слабких грунтах.
Читайте такожВ Україні планують побудувати нову дорогу до Угорщини
Модулі георешітки укладаються один на одного. Ніші заповнюються щебенем або піском з пошаровим ущільненням, після чого покриваються асфальтом.
Висока швидкість і простота монтажних робіт спеціальними анкерами гарантують максимальне скорочення термінів дорожнього будівництва.
Всього за даною технологією реконструюються три дороги району. Ремонт двох з них фінансується за рахунок державної субвенції.
Як повідомляв УНІАН, у Мінінфраструктури заявили, що платні дороги в Україні можуть з’явитись тільки через 1-2 роки. І такими можуть зробити виключно нові автошляхи, які будуватимуться із залученням приватних інвесторів.