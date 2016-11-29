Одеський порт хоче провести днопоглиблення одного з причалів за 864 мільйони

Адміністрація морських портів України оголосила тендер на визначення підрядника для проведення реконструкції та днопоглиблення причалу №7 в одному з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну – Одеському морському торговому порту з очікуваною ціною пропозиції 864,34 млн грн без ПДВ.

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Відповідний тендер оголошений через майданчик електронних держзакупівель Prozorro.

За умовами тендеру, кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 12 грудня поточного року, а сам аукціон запланований на 17 січня 2017 року.

Згідно з умовами тендерної документації, переможець повинен буде провести реконструкцію причалу №7, розширивши його з нинішніх 24,6 м до 40,8 м. Також підряднику необхідно буде провести днопоглиблювальні роботи біля стінок причалу, вилучивши з дна 124,9 тис. куб. м ґрунту.

Термін виконання робіт - до 31 грудня 2019 року.

Реконструкція причалу №7 Одеського морського порту здійснюється у південній частині порту на акваторії Карантинної гавані. Причал №7 був реконструйований в 1963 році. Загальна довжина причалу становить 357,45 м, проектна глибина біля кордону - 11,5 м, позначка кордону - 2,7 м, конструктивна ширина причалу - 24,6 м.

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільший за обсягами перевалки вантажів серед портів України – морський торговий порт «Южний» (Одеська обл.) оголосив три тендери через майданчик електронних держзакупівель Prozorro з визначення підрядника для проведення днопоглиблювальних робіт загальною вартістю 2,6 млрд грн.

Одеський морський торговельний порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перехресті історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більше 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів у рік.

Одеський морський торговий порт у 2015 році збільшив перевалку вантажів у порівнянні з 2014 роком на 4,1% – до 25,589 млн тонн.