4G-зв'язок в Україні: Нацкомісія назвала час проведення тендеру та ціну ліцензій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), планує провести тендер із впровадження технології зв'язку 4G (LTE) до жовтня 2017 року.

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Про це повідомив голова НКРЗІ Олександр Животовський на своїй сторінці в мережі Facebook з посиланням на результати засідання комісії у вівторок, 29 листопада.

«Ухвалено для громадського обговорення ціни (на частоти під 4G - УНІАН), порядок компенсації для діючих користувачів радіочастотного ресурсу (РЧР) – УНІАН) і відповідні зміни до Плану РЧР. Поки що тільки для 2600 МГц», - йдеться в повідомленні.

Голова регулятора уточнив, що тендер із впровадження технології зв'язку 4G буде проведено у 2-3-му кварталі 2017 року.

Як повідомила УНІАН прес-служба регулятора, проектом запропоновано, що 1 МГц в діапазоні 2,6 ГГц для одного регіону коштуватиме близько 1 млн грн. Ліцензії планують видавати операторам на 15 років.

Згідно з рішенням НКРЗІ, регулятор прийняв за основу проект змін до постанови Кабінету міністрів України №993 та №200 для запровадження системи мобільного зв'язку четвертого покоління і має намір приймати зауваження та пропозиції до цього проекту до 30 грудня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2016 року компанія «ММДС Україна», що належить холдингу «СКМ» Ріната Ахметова, висловила намір здати НКРЗІ частину своїх радіочастот у діапазоні 2,6 ГГц під впровадження 4G-зв'язку в обмін на грошову компенсацію з боку майбутніх переможців тендеру.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів затвердив план заходів із впровадження мережі 4G в Україні, згідно з яким тендер із впровадження технології зв'язку 4G відбудеться в грудні 2017 року.

Народні депутати вже внесли до Верховної Ради України законопроект про радіочастотний ресурс, який передбачає впровадження зв'язку стандарту LTE (4G) в Україні.