На кордоні з Польщею у чергах стоять 1060 автомобілів
09:31, 30 листопада 2016Транспорт/Звя'зок
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У пунктах пропуску на кордоні України з Польщею станом на 08:00 у чергах стояли 1060 автомобілів.
Кордон з Польщею / фото: УНІАН
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
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У пункті пропуску «Рава Руська» очікують оформлення 300 автомобілів, «Устилуг» - 220, «Шегині» - 130, «Ягодин авто», «Краковець» та «Угринів» - по 100, «Смільниця» - 60, «Грушів» - 50.
За даними Держприкордонслужби, немає черг у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
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