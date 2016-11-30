На кордоні з Польщею у чергах стоять 1060 автомобілів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

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У пункті пропуску «Рава Руська» очікують оформлення 300 автомобілів, «Устилуг» - 220, «Шегині» - 130, «Ягодин авто», «Краковець» та «Угринів» - по 100, «Смільниця» - 60, «Грушів» - 50.

За даними Держприкордонслужби, немає черг у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.