Омелян про підвищення тарифів "Укрзалізниці": чекаємо обґрунтувань та свідоцтва реформ

Міністерство інфраструктури України розраховує побачити обґрунтування для підвищення тарифів на пасажирські і вантажні перевезення, запланованого держхолдингом "Укрзалізниця" в 2017 році.

Про це напередодні засідання уряду сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"Позиція міністерства дуже проста. Будь-яке підвищення тарифів має бути обґрунтованим та здійснюватися тільки після того, як "Укрзалізниця" покаже ефективність антикорупційних заходів, втілення реформ, пояснить структуру тарифів, - сказав міністр. - У контексті пасажирських перевезень теж питання дуже чутливе. І тут не може бути прямої відповіді, мовляв, у нас такий фінансовий стан, і тому ми підвищуємо тарифи. Я хочу, щоб українська монополія надавала якісний продукт, і за це отримувала більше грошей, а не просто піднімала тарифи".

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планує наступного року підвищити залізничні тарифи на вантажні перевезення на 25% і на проїзд у пасажирських поїздах на 35%.

У фінплані компанії на поточний рік не передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5-відсоткового підвищення на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" і збільшення прибутковості від підвищення класності, а також сервісу деяких поїздів.