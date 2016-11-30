Омелян про підвищення тарифів "Укрзалізниці": чекаємо обґрунтувань та свідоцтва реформ
Будь-яке підвищення тарифів має бути обґрунтованим та здійснюватися лише після того, як "Укрзалізниця" покаже ефективність антикорупційних заходів, втілення реформ, пояснить структуру тарифів.
Міністерство інфраструктури України розраховує побачити обґрунтування для підвищення тарифів на пасажирські і вантажні перевезення, запланованого держхолдингом "Укрзалізниця" в 2017 році.
Про це напередодні засідання уряду сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.
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"Позиція міністерства дуже проста. Будь-яке підвищення тарифів має бути обґрунтованим та здійснюватися тільки після того, як "Укрзалізниця" покаже ефективність антикорупційних заходів, втілення реформ, пояснить структуру тарифів, - сказав міністр. - У контексті пасажирських перевезень теж питання дуже чутливе. І тут не може бути прямої відповіді, мовляв, у нас такий фінансовий стан, і тому ми підвищуємо тарифи. Я хочу, щоб українська монополія надавала якісний продукт, і за це отримувала більше грошей, а не просто піднімала тарифи".
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планує наступного року підвищити залізничні тарифи на вантажні перевезення на 25% і на проїзд у пасажирських поїздах на 35%.
У фінплані компанії на поточний рік не передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5-відсоткового підвищення на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" і збільшення прибутковості від підвищення класності, а також сервісу деяких поїздів.