На півдні України можуть з'явитися бетонні дороги

Міністерство інфраструктури розглядає можливість будівництва бетонних доріг у південних регіонах України.

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Про це на прес-конференції повідомив перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.

"У Мінінфраструктури й «Укравтодорі» вже деякий час обговорюється питання будівництва бетонних доріг у південних регіонах, тобто припортових регіонах. На сьогодні ми вивчаємо економічну доцільність таких проектів, і якщо це буде перспективно, то будемо будувати", - сказав Кравцов.

При цьому присутній на прес-конференції голова «Укравтодору» Славомір Новак зазначив, що будівництво бетонних доріг має бути економічно обґрунтованим.

"Бетон дорожчий, ніж асфальтобетон. Тому потрібні такі проекти, де це буде економічно виправдано. Але, крім південних регіонів, будівництво бетонних доріг буде як «гроші на вітер». Бетон може бути на 20-25 років. Але нам потрібно рахувати кожну копійку та заощаджувати. Тому бетонні дороги можуть бути лише на виходах із портів, в інших регіонах - потрібно використовувати нові технології будівництва", - сказав Новак.