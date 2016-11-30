На Львівщині маршрутники заявили, що не гарантують перевезень без "сюрпризів" взимку

Якщо зима буде суворою, львівські перевізники не зможуть гарантувати стабільних пасажирських перевезень. Про це заявив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, повідомляє "ЗІК".

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Він нагадав, що через нерозчищені дороги Львівщини під час снігопаду у середині листопада, близько 50% автобусів, які виїхали на лінію, вийшли з ладу.

«Якщо буде сувора зима, будь-які гарантії щодо стабільної роботи пасажирського громадського транспорту дати неможливо», – заявив Велійка.

Таку ситуацію він пояснив, зокрема, тим, що автобуси, які курсують на маршрутах Львівщини, дуже зношені. «Автотранспорті підприємства роблять усе, щоб автобуси були готові, але сюрпризи погоди можуть спричинити сюрпризи у роботі громадського транспорту», – додав Велійка.