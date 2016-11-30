Державіаслужба розіслала пілотам попередження про небезпеку польотів над Чорним морем

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) підтвердила інформацію про те, що раніше за заявкою Міністерства оборони пілотам були розіслані оперативні повідомлення (NOTAM) про небезпеку польотів над Чорним морем.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«NOTAM видано в інтересах Міноборони. Це була їхня заявка», - відповіли в Державіаслужбі на запитання щодо причин попередження пілотів про небезпеку польотів у повітряному просторі над Чорним морем.

Також у відомстві додали, що, згідно з міжнародними нормами, Україна є єдиною державою, яка регулює повітряний простір над Кримським півостровом.

«Відповідальність за обслуговування повітряного руху в повітряному просторі над відкритим морем у межах РПІ (район польотної інформації - УНІАН) Сімферополь, відповідно до рішення Ради ІКАО від 17 лютого 1997 року делеговано Україні. Виходячи з цього, Україна є єдиною міжнародно визнаною державою, що забезпечує обслуговування повітряного руху у межах РПІ Сімферополь і публікацію аеронавігаційної інформації про РПІ Сімферополь», - відзначили в Державіаслужбі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 1-2 грудня на півдні України заплановані науково-дослідні навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби. У Повітряних силах відзначили, що стрільби проходитимуть виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, і здійснюватися у суворій відповідності до норм міжнародного права.

Разом з тим ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що у разі проведення Україною ракетних стрільб у районі тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом. У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, збиватиме українські ракети, по-друге, завдасть удару по українських пускових установках.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна проводитиме відповідно до усіх міжнародних зобов'язань і договорів у своєму суверенному повітряному просторі.

Довідка УНІАН. NOTAM - оперативно поширювана інформація (повідомлення) про зміни в правилах проведення і забезпечення польотів та аеронавігаційну інформацію. NOTAM містить повідомлення про всі поправки, тимчасові або постійні, які не були включені в останню збірку аеронавігаційної інформації (AIP).