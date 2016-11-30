Голова Мінінфраструктури: Ми хотіли, щоб Балчун став зіркою, а не чорною дірою

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» перед прийняттям рішення про підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення має провести відкриті переговори з представниками бізнесу для досягнення консенсусу з цього питання.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян сьогодні на круглому столі, присвяченому питанням транспортної інфраструктури.

Він зазначив, що «Укрзалізниця» вже підвищувала тарифи на вантажоперевезення цього року і тепер має відзвітувати про використання отриманих коштів.

«Цього року ми акумулювали достатньо коштів після підвищення тарифів на 15%. Давайте поговоримо, як ці кошти було витрачено, на що, пояснимо, з якою метою здійснюється підвищення, і тоді ми зможемо перейти до якихось практичних дій – підвищуємо чи не підвищуємо», – сказав Омелян.

При цьому він додав, що призначений у липні цього року головою «Укрзалізниці» Войцех Балчун має відійти «від презентацій, що все погано, а почати процеси для оздоровлення компанії».

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«Нам з Євгеном Кравцовим (перший заступник міністра інфраструктури – УНІАН) далося великою кров'ю призначення на посаду Балчуна. Ми хотіли, щоб він став зіркою, а не чорною дірою. Тому ми вимагаємо, щоб топ-менеджер такого класу, який отримує ринкову зарплату не тільки за мірками України, а й Східної Європи, давав суперякісний результат для країни. Це не фірма з продажу велосипедів, це найбільший монополіст, який безпосередньо впливає на низку галузей України», – заявив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян розкритикував нового керівника «Укрзалізниці» Балчуна за повільне реформування відомства, а також звинуватив його в тому, що керівництво компанії не надало міністерству план розвитку компанії в довгостроковій перспективі. У свою чергу, Балчун заявив, що останнім часом відносини між керівництвом «Укрзалізниці» та Мінінфраструктури стали напруженими.

В ході засідання уряду, презентуючи звіт про поточний стан «Укрзалізниці», а також про результати своєї роботи на чолі компанії, Балчун заявив про саботаж ініціатив з реформування «Укрзалізниці» на всіх рівнях компанії. Після слів Балчуна Омелян заявив: «Я готовий підтримувати всі ініціативи для прозорого реформування «Укрзалізниці». Але я категорично проти ситуації, коли одна мафія змінює іншу».

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд має надати повну політичну підтримку менеджменту «Укрзалізниці» на чолі з Балчуном для проведення реформ у компанії.

Раніше керівництво Міністерства інфраструктури неодноразово заявляло, що відсутність гідної, ринкової зарплати гальмує проведення конкурсів на посади керівників держпідприємств, а також пошук висококваліфікованих менеджерів.

Згідно з контрактом, зарплата Балчуна становить від 463 тис. грн на місяць.