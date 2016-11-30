"Укрпошта" хоче постачати ліки у віддалені села країни

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» ініціює внесення змін до національного законодавства для забезпечення можливості реалізації лікарських засобів через широку мережу установ поштового зв'язку. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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«Необхідно змінювати неефективні законодавчі акти, які не відповідають сучасним вимогам, для того, щоб «Укрпошта» змогла розширити спектр своїх послуг, приміром, постачати ліки», – сказав Смілянський у ході панельної дискусії в Європейській Бізнес Асоціації.

За його словами, на сьогодні багато жителів сільської місцевості не мають можливості отримувати необхідні ліки через віддаленість населених пунктів від розташованих у містах аптек. Згідно з чинним законом, ліки можуть реалізовувати лише спеціалізовані установи.

Серед інших пріоритетів «Укрпошти» Смілянський назвав швидке завершення корпоратизації державного підприємства.

«Ми обов'язково завершимо корпоратизацію в першому кварталі наступного року. Це важливо як з точки зору створення нормальної системи корпоративного управління, так і можливості залучення кредитних коштів для фінансування реформ», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні «Укрпошта» запропонувала внести до чинного законодавства зміни, які б дозволили їй вийти на ринок фінансових послуг і випускати власні платіжні картки для обслуговування рахунків фізосіб. Для реалізації цієї ініціативи держпідприємство пропонує визначити в законодавстві поняття поштових рахунків, які є альтернативою банківським. У першу чергу така ініціатива спрямована на жителів малих населених пунктів, у яких відсутні банківські установи.

Ігор Смілянський призначений урядом на посаду директора «Укрпошти» за результатами кадрового конкурсу, вступив на посаду в липні 2016 року.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.