Білгород-Дністровський порт знаходиться на межі зупинки - міністр інфраструктури

Білгород-Дністровський морський торговельний порт фактично перебуває на межі зупинення через зменшення глибин у гавані порту.

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Про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"На жаль, Білгород-Дністровський морпорт перебуває на межі зупинки. Не можна сказати, що це завдяки приватному орендарю чи завдяки природній ситуації. Але, думаю, що там заболочування відбувалося швидше, ніж помилки у веденні господарської діяльності", - сказав він

Як повідомляв УНІАН, у травні компанія-підрядник «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» приступила до днопоглиблення Білгород-Дністровського морського торговельного порту вартістю понад 46 млн грн з метою підтримки суднового каналу морпорту в робочому стані. В ході виконання робіт компанія повинна була вилучити 1 млн куб. м грунту і завершити роботи за 9 місяців.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» призначено в основному для переробки генеральних і навалювальних вантажів, але може також перевалювати контейнери.

Площа порту – 50 га, з яких 21,57 га – намиті. У порту є 9 причалів загальною довжиною 1100 метрів і глибиною біля причалів від 3,5 до 5,2 м. Порт здатний обробляти до 50 вагонів зерна на добу.