"Укрзалізниця" за 5 років хоче вкласти 108 мільярдів в оновлення рухомого складу

Як повідомив в ході відвідин Дарницького вагоноремонтного заводу голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун, такі показники закладені в стратегії оновлення рухомого складу компанії до 2021 року, яка була затверджена правлінням 29 листопада поточного року.

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«Ми хочемо за 5 років купити або відремонтувати 96 тис. одиниць рухомого складу і на це витратити понад 108 млрд грн. Мова йде не тільки про вантажних вагонах, але і локомотивів, пасажирських вагонах та інше», - сказав Балчун.

За його словами, «Укрзалізниця» вже в цьому році почала ремонт вагонів на потужностях власних заводів. Зокрема, Дарницький вагоноремонтний завод вже виготовив 20 вантажних піввагонів, ще 80 одиниць будуть виготовлені до кінця грудня цього року.

Балчун також повідомив, що наступного року компанія планує закупити близько 9000 вантажних вагонів і 1070 зерновозів.

Як уточнив керівник «Укрзалізниці», протягом наступних 5 років компанія планує придбати 262 локомотиви, 440 пасажирських вагонів, 35 773 вантажних вагони і 6 одиниць рейкових автобусів і електричок.

Крім того, п'ятирічний план оновлення залізничного рухомого складу передбачає проведення модернізації 898 локомотивів, 696 пасажирських вагонів, 57 тис. вантажних вагонів і 430 одиниць електричок і рейкових автобусів.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» запропонувала учасникам транспортного ринку підписати меморандум про взаєморозуміння в питанні тарифної політики компанії, в якому буде передбачено, що всі кошти в обсязі понад 10 млрд грн, виручені від підвищення вантажних залізничних тарифів на 25% наступного року, підуть на оновлення застарілого рухомого складу.

Багато учасників ринку скаржилися на систематичну нестачу вагонів «Укрзалізниці», що може призвести до зриву термінів зовнішніх контрактів і ставить під загрозу виконання державних експортних програм в цілому.

Раніше в інтерв'ю УНІАН екс-директор з технічної політиці "Укрзалізниці" і колишній глава Науково-дослідного центру залізничного транспорту Ростислав Дьомін висловив думку, що в разі бездіяльності "Укрзалізниці" в питанні оновлення застарілого рухомого складу залізничні перевезення в Україні можуть перейти під контроль Росії.

Експерт також зазначив, що понад 40 тисяч вантажних вагонів "Укрзалізниці" сьогодні потребують заміни протягом 4-5 років, при цьому необхідно знімати з експлуатації щорічно не менше 10 тис. старих вагонів, оскільки вони несуть техногенну небезпеку.