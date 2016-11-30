На кордоні з Польщею у чергах "застрягли" понад 1100 автомобілів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Так, у пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Устилуг» очікують оформлення по 250 автомобілів, «Краковець» - 170, «Ягодин авто» - 150, «Шегині» - 120, «Угринів» - 100, «Грушів» - 80.

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Також спостерігається автомобільна черга у пункті пропуску “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною – там очікують оформлення 20 автомобілів.

Крім того, на кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" в черзі стоять 25 автомобілів.

У пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною очікують 15 автомобілів, у пункті "Мамалига-авто" на кордоні з Молдовою – 20.