Для приведення українських доріг до мінімального європейського рівня необхідно мінімум 3 роки - мінінфраструктури

Про це кореспонденту УНІАН сказав перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.

«Враховуючи поточний стан доріг, для приведення доріг хоча б до мінімального європейського рівня проїзної спроможності потрібно мінімум три роки. І це тільки для того, щоб вирівняти ту ситуацію, яка склалася за останні чотири роки в умовах серйозного недофінансування дорожнього сектора, - зазначив він. - Але навіть за цей період дуже складно буде побудувати у нас європейські дороги. В Європі вони будувалися десятиліттями».

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За словами Кравцова, після цього міністерство планує сконцентруватися на будівництві нових магістралей за основними напрямами.

При цьому новопризначений голова "Укравтодору" Славомір Новак на питання про строки приведення дорожнього сектору України до європейських стандартів точної відповіді дати не зміг.

"Багато", - відповів він, додавши, що більш чіткі терміни він зможе назвати після представлення стратегії в грудні цього року.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила закон про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни. Згідно із законом, запуск дорожнього фонду перенесли з 2017 на 2018 рік з подальшим фінансуванням у розмірі 50% надходжень від акцизу на нафтопродукти в 2018 році, 75% - в 2019 році і 100% - у 2020 році.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 млрд грн. В поточному році на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 млрд грн.