На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1,3 тисячі автомобілів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Так, у пункті пропуску «Рава-Руська» очікують оформлення 250 автомобілів, «Устилуг» - 350, «Краковець» - 280, «Ягодин авто» - 150, «Шегині» - 120, «Угринів» - 130, «Грушів» - 70.

Читайте такожУкраїна та Угорщина побудують нову автостраду на україно-угорському кордоні - Гройсман

Також спостерігається автомобільна черга у пункті пропуску “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною – там очікують оформлення 20 автомобілів.

Крім того, на кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" в черзі стоять 50 автомобілів.

У пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною очікують 30 автомобілів, у пункті "Мамалига-авто" на кордоні з Молдовою – 20.

Держприкордонслужба просить подорожуючих врахувати зазначену інформацію та обирати для перетину кордону менше завантажені пункти пропуску.