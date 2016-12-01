У чергах на кордоні з Польщею застрягли майже 2 тисячі автівок

На українсько-польському кордоні станом на 8 ранку в чергах стоять 1810 машин. Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.

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Найбільше скупчення автотранспорту зафіксовано на пунктах пропуску "Угринів" – 350 автомобілів, "Краковець" та "Рава-Руська" – по 300 відповідно. На ПП "Шегині" – 250, "Грушів" – 220, "Смільниця" – 140, "Устилуг" – 130 і "Ягодин-авто" – 120 авто.

На кордоні зі Словаччиною на пункті пропуску "Ужгород" своєї черги очікують 20 автотранспортних одиниць, на кордоні з Угорщиною на ПП "Тиса" – 75.

Поблизу кордону з Румунією на пункті пропуску "Порубне" скупчилося 60 автомобілів.