В Україні частина компаній ввела нові правила виплат по автоцивілці

Страхові компанії уклали зазначену угоду в березні 2016 року, але система змогла запрацювати тільки після схвалення Антимонопольним комітетом України (АМКУ), яке було одержано наприкінці жовтня.

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Система прямого регулювання в Україні почала роботу в добровільному режимі та, згідно з рішенням АМКУ, діятиме два роки, починаючи з 1 грудня 2016 року.

Обов'язковим механізм стане вже після ухвалення законодавчих змін, передбачених законопроектами №3551 і №3670, які перебувають на розгляді у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, угоду про пряме регулювання збитків по ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) у березні 2016 року підписали 17 страхових компаній, сукупна частка ринку яких становить понад 50%. Це компанії "АХА страхування", "Арсенал страхування", "ПЗУ Україна", "ВУСО", "УАСК АСКА", "Оранта", "Просто-страхування", "УНІКА", "Провідна", "Інго Україна", "Універсальна", "Міжнародна СК", "Кредо", "АСКО-Донбас Північний", "Колоннейд Україна", "Брокбізнес", СТ "Іллічівське".

Довідка УНІАН. Принцип прямого регулювання збитків по ОСЦПВ передбачає право потерпілого звернутися при настанні ДТП до страхової компанії, з якою у нього укладено договір ОСЦПВ. Потерпілий може звернутися за виплатою або до страхової компанії винуватця (як зараз), або до компанії, де він придбав поліс ОСЦПВ.

Пряме регулювання збитків застосовується у разі, коли в результаті ДТП шкоди завдано тільки майну і обидва водії-учасники ДТП мають поліс ОСЦПВ.