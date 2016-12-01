Омелян анонсував зміни в АМПУ через "неефективність та непрозорість" організації

Про це він заявив в ході профільної конференції в Європейській бізнес асоціації. За словами міністра, в уряду виникли великі питання з приводу керованості АМПУ.

"Все те, що відбувається сьогодні в АМПУ, перейшло всі можливі межі пристойності, прозорості, ефективності, точніше з приставкою «не». Перше питання - це адекватне керівництво. Друге - зміна функціоналу", - заявив глава Мінінфраструктури.

За його словами, ключові зміни будуть проведені в ході реформи. Буде створена Морська адміністрація, яка візьме на себе всі нинішні завдання АМПУ. При цьому, як зазначив Володимир Омелян, буде суттєво оптимізовано структуру персоналу, оскільки, як запевнив міністр, в уряді не розуміють, що роблять близько 8 тисяч управлінців в одній державній організації.

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"Я сподіваюся, що ми оптимізуємо персонал вже на початку наступного року. Тому що зараз - це близько 8 тис. осіб. Я з цікавістю для себе подивився зарплати. Начальники відділів отримують понад 200 тис. грн. на місяць. Я, чесно кажучи, не розумію, чим вони там займаються за ці гроші. Вірніше, я здогадуюся, чим вони займаються. Я проти того, щоб вони заробляли 5 або 10 тис. гривень, як у міністерстві. Але я хочу, щоб їх внесок у роботу галузі був адекватний оплаті праці, а не навпаки. Тому зараз питання №1 - це зміна керівництва, реформа і паралельно з цим буде проводитися корпоратизація, згідно з чинним законодавством України", - підкреслив Омелян.

Глава МІУ запевнив, що вже наступного тижня в уряді почнуть розглядати суттєві зміни для АМПУ для того, щоб зробити організацію більш керованою. На думку міністра, Адміністрація морських портів сьогодні не справляється з поставленими перед нею завданнями.

"Мене дивують деякі моменти, які мають місце в АМПУ - навіть цього або минулого тижня. Деякі представники, які з'являються в АМПУ нізвідки, незрозуміло ким призначені, на якій підставі, виконують якісь функції. Тому, я хочу попросити вашого терпіння ще на кілька днів. Ми почнемо вже наступного тижня. Ми обговоримо ситуацію з фінансовим планом-2017 в АМПУ, з тим роботам, які вони повинні зробити, щоб у нас не було "золотих" ремонтів причалів, необхідність яких там шукають саме зараз, щоб не забували інші порти України", - зазначив Омелян.

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Міністр підкреслив, що в Україні поряд з грандіозними проектами в одних портах, інші гавані на межі зупинки через втрати необхідних глибин, забезпечувати які - прямий обов'язок АМПУ.

"У нас, на жаль, Білгород-Дністровський порт взагалі зупинено. Не можу сказати, що це завдяки «ефективному» приватному орендарю чи це природна ситуація. Я думаю, що там замулення проходить швидше. Але ще трохи і цього порту вже не буде. Це буде плесо для латаття або чогось іншого", - резюмував глава МІУ.