"Укравтодор" скаржиться на брак грошей для капремонту доріг у бюджеті-2017

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") заявило про відсутність коштів у державному бюджеті для проведення капітального ремонту автодоріг країни наступного року.

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У прес-службі держагентства повідомили, що під час засідання Громадської ради, яке відбулося в «Укравтодорі» 30 листопада, представники громадських організацій висловили обурення обсягом фінансування доріг на 2017 рік у розмірі 6,6 млрд грн, який закладено в проекті закону про держбюджет України на 2017 рік. При цьому, за підрахунками фахівців підприємства, мінімальна потреба фінансування дорожньої галузі у наступному році оцінюється в 40 млрд грн.

Так, згідно з законопроектом про держбюджет країни на наступний рік, у 2017 році із спеціального фонду держбюджету заплановано виділити на утримання доріг 14,1 млрд грн, що становить близько 26,7% від всіх майбутніх надходжень в Дорожній фонд, який запрацює з 2018 року.

При цьому в прес-службі зазначили, що з урахуванням того, що наступного року «Укравтодор» має погасити гарантовані державою борги у розмірі 7,3 млрд грн, на ремонт і утримання українських доріг залишається лише близько 6,6 млрд грн. У цьому зв'язку голова «Укравтодору» Славомир Новак погодився з членами Громадської ради, що цих коштів недостатньо для того, щоб у 2017 році розпочати капітальний ремонт українських доріг, і висловив надію, що громадськість у співпраці з держагентством зможе вплинути на рішення влади і обсяг фінансування буде переглянутий у бік збільшення.

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«Я вірю в успішну співпрацю органів влади з громадськістю. Нині цей проект перебуває на доопрацюванні у Верховній Раді, і у нас ще є можливість вплинути на його кінцевий варіант. Тому ми маємо спільно взятися до роботи і пояснити важливість збільшення фінансування українських доріг у наступному році», - цитує прес-служба Новака.

У повідомленні з посиланням на голову «Укравтодору» відзначається, що перед тим як очолити держагентство, Новак неодноразово наголошував, що однією з його основних умов роботи на новій посаді є створення цільового Дорожнього фонду для фінансування будівництва і ремонту автодоріг та забезпечення його прозорого функціонування.

«Дорожній фонд вже створено, хоча і з відстрочкою. Саме цей фонд дасть нам можливість стратегічно планувати ремонтні роботи і показувати людям, яка в галузі є перспектива. Якщо фонд запрацює так, як було обіцяно, і в 2018 році ми будемо мати хоча б 25 млрд грн, ми почнемо ремонтувати дороги капітально, і це будуть дуже великі зміни», - зазначив Новак.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила закон про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни. Згідно із законом, запуск дорожнього фонду перенесли з 2017 на 2018 рік із подальшим фінансуванням у розмірі 50% надходжень від акцизу на нафтопродукти в 2018 році, 75% - в 2019 році та 100% - у 2020 році.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн. Цього року на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 млрд грн.