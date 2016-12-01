Визначено переможців конкурсів на керівників "Борисполя", "Укрхімтрансаміаку" і Маріупольського порту

Номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України визначив переможців конкурсів на посади керівників найбільших державних підприємств, а саме - міжнародного аеропорту «Бориспіль», холдингу «Укрхімтрансаміак» і Маріупольського морського торговельного порту. Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку.

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«Комітет вибрав за конкурсом і рекомендував на посаду керівника аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна, на посаду керівника «Укрхімтрансаміаку» Павла Шебесту, Маріупольського порту - Олександра Олійника», - повідомили у Міністерстві.

Остаточне затвердження представлених кандидатів на посадах має провести Кабінет міністрів.

Коментуючи видані рекомендації, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів зазначив: «Перед новими керівниками стоїть важливе завдання - налагодити ефективну роботу держпідприємств. Умови для цього (виконання поставленого завдання - УНІАН) є».

За інформацією Мінекономрозвитку, переможець конкурсу на посаду керівника аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін має 29-річний досвід роботи у сфері транспорту, був народним депутатом третього скликання, у 2005-2006 роках обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв'язку України. З 2014 року працює в Київській міській державній адміністрації, опікується питаннями інфраструктури та транспортного господарства.

Переможець на посаду керівника компанії «Укрхімтрансаміак» Павло Шебеста має близько 23 років професійного досвіду в різних компаніях. З березня 2015 року - менеджер з розвитку бізнесу у швейцарській компанії "BLOCK Technical AG".

Переможець на посаду керівника Маріупольського морського торговельного порту Олександр Олійник має 24-річний досвід роботи на різних посадах у портовій індустрії, з 2009 року - почесний працівник транспорту України.

Як пояснили в Мінекономрозвитку, усі три керівника обрані в порядку конкурсного відбору відповідно до постанови уряду №777. Конкурси проходили в два етапи. На першому пройшов попередній відбір кандидатів на рівні комісій при Номінаційному комітеті. На другому - відбір на рівні членів Номінаційного комітету, яких на поточний момент налічується 18.

Довідка УНІАН. Конкурс на посади керівників трьох підприємств були оголошені на початку вересня поточного року. Кількість учасників конкурсів перевищувала кілька десятків людей. Зокрема, на посаду очільника аеропорту «Бориспіль» претендували 26 кандидатів, «Укрхімтрансаміаку» - 32 кандидата, Маріупольського порту - 6 кандидатів.