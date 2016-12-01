"Укрзалізниця" хоче купити наступного року 9 тисяч вантажних вагонів

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" має намір в 2017 році закупити майже 9 тисяч вантажних вагонів, що на 36,4% більше раніше заявлених планів з придбання 6,6 тисячі одиниць вантажного парку.

"Наші перші плани - майже 9 тисяч вантажних вагонів в наступному році. З них 1070 - дефіцитних зерновозів, завдяки чому збільшимо парк цього рухомого складу на 10%. Це тільки початок змін", - повідомив голова правління компанії Войцех Балчун в ході прес-конференції.

Загалом в 2017 році "Укрзалізниця" планує збільшити капітальні інвестиції в 2,4 рази - до 27,4 мільярда гривень з 11 мільярдів гривень.

Як відзначили представники компанії, програму таких капітальних інвестицій можна буде виконати лише за умови підвищення вантажних залізничних тарифів на 25% у наступному році, які нижчі, ніж в інших країнах.

Так, у прес-службі "Укрзалізниці" зазначають, що у середньому тарифи на перевезення вантажів у межах України нижче, ніж по території Російської Федерації в 1,7 раза, Білорусі - в 1,4 раза, Польщі - в 8,9 рази, Словаччині - у 6,3 рази, Угорщини - в 7,3 раза, Румунії - в 3,1 рази.

Так, отримані внаслідок підвищення вантажних тарифів 10,97 мільярда гривень "Укрзалізниця" планує розподілити наступним чином: 3,5 мільярди гривень направити на ремонт колії та рухомого складу, 2 мільярда гривень - на реконструкцію понад 240 кілометрів шляху і майже 200 комплектів стрілочних переводів; 0,9 мільярда гривень - на оновлення контактної мережі, об'єктів сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) та ін; 2,5 мільярда гривень - на придбання 3100 вантажних вагонів, 1,3 мільярда гривень - на модернізацію понад 11,5 тисячі вантажних вагонів і 0,8 мільярда гривень - на модернізацію майже 100 локомотивів.

Присутній на заході член правління "Укрзалізниці" Марек Роберт Залесны зазначив, що підвищення тарифів на вантажні перевезення буде мати незначний вплив для виробників промислової продукції - лише 0,4 процентних пункту. Він додав, що навіть при індексації ж/д тарифів їх рівень буде істотно менше зростання цін виробників продукції, які в 2017 році будуть вище тарифу на перевезення вантажів на 20,9%, а якщо індексації тарифів не відбудеться, то індекс цін виробників буде більше індексу ж/д тарифів на 51%.

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В "Укрзалізниці" також повідомили, що за підсумками 2016 року парк вантажних піввагонів компанії поповниться 370 новими, які компанія побудує на власних потужностях: 200 піввагонів до кінця грудня виготовить Панютинський вагоноремонтний завод і 68 піввагонів - Стрийський вагоноремонтний завод, який цього року виготовив два піввагони. Крім того, Дарницький вагоноремонтний завод вже виробив 20 піввагонів з 100 запланованих на цей рік, інші побудує до кінця грудня.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про плани в 2017 році придбати майже 3,6 тисячі вагонів за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), а в цілому поповнити парк на 6,6 тисяч вантажних піввагонів.

Загалом "Укрзалізниця" планує у 2017 році залучити близько 9 мільярдів гривень кредитів міжнародних фінансових організацій для реалізації низки інфраструктурних проектів.

Після того, як з 30 квітня поточного року "Укрзалізниця" підвищила тариф на вантажні перевезення залізничним транспортом на 15%, найбільші промислові підприємства металургійної, цементної та хімічної промисловості звернулися до українського уряду з проханням не допустити додаткового підвищення тарифів на вантажоперевезення з/д транспортом і підтримали ініціативу про введення мораторію на підвищення залізничних тарифів на 2016 рік.

Раніше "Укрзалізниця" неодноразово підвищувала вантажні залізничні тарифи. Так, з 1 лютого 2015 року були підвищені тарифи на перевезення вантажів на 30%. У липні 2014 року "Укрзалізниця" проіндексувала тарифи на 12,5%.