В Україні на 41% зріс продаж нових легкових авто

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-листопаді 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 41% - до 57,961 тисячі одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

Як відзначили представники асоціації, продажу в цьому сегменті ринку в листопаді стали рекордними в цьому році. Так, в останній місяць осені українці придбали 7,728 тисячі нових авто, або на 50% більше, ніж у листопаді минулого року.

Згідно з даними "Укравтопрому", титул найпопулярнішої марки в Україні зберегла за собою Toyota, продажі якої в листопаді склали 851 штуку. Відносно листопада 2015 року продаж Toyota зріс на 56%.

Другу позицію на ринку зайняв французький бренд Renault, продажі якого зросли порівняно з листопадом минулого року на 117% - до 844 авто.

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З результатом 507 машин і зростанням в 2,4 рази до листопада 2015 рік в трійку лідерів увійшла Skoda.

Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів в Україні у жовтні зріс на 8%, до 5,6 тисячі штук.

За підсумками 2015 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися вдвічі – до 46,6 тисячі штук. За прогнозами експертів, продажі легкових авто в 2016 році зростуть на чверть і складуть близько 60 тисяч штук.