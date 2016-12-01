"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні свята

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Для максимального задоволення попиту на перевезення під час зимових свят "Укрзалізниця" вже відкрила продаж квитків на 13 додаткових поїздів на 100 рейсів на популярних напрямках. Незабаром буде відкрито продаж квитків ще на 14 додаткових поїздів західного напрямку", - сказано в повідомленні.

Зокрема, найближчим часом буде відкрито продаж квитків на 4 поїзди за маршрутом Київ-Ужгород, на 2 потяги - Київ-Львів, на 3 поїзда - Київ-Чернівці, Івано-Франківськ, а також по одному поїзду на напрямках Київ-Рахів, Одеса-Ужгород, Дніпро-Львів, Запоріжжя-Львів і Харків-Ужгород.

Крім того, "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування семи цілорічних поїздів на 42 рейси, в тому числі трьох поїздів у західному напрямку - на 20 рейсів.

У цілому, на новорічні та різдвяні свята компанія планує призначити 28 додаткових поїздів на 255 рейсів, з яких 21 поїзд - у західному напрямку.

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За даними прес-служби, в цей період будуть курсувати наступні додаткові поїзди: № 191/192 Київ-Львів, що відправлятиметься з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6, 8, 9, 10 січня, у зворотному напрямку - 29, 30 грудня і 1, 2, 7, 8, 9, 10 січня; № 197/198 Київ-Ковель, відправлення зі столиці 30, 31 грудня, 6, 8, 9 січня, з Ковеля - 30 грудня, 1, 7, 8, 9 січня; № 206/205 Київ-Миколаїв, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 9 січня, назад - 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 9 січня; № 223/224 Київ-Одеса, відправлення зі столиці 30, 31 грудня, 9 січня, з Одеси - 30 грудень, 9 січня; № 180/179 Київ-Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, у зворотному напрямку - 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня; № 184 Київ-Маріуполь, відправлення зі столиці 22, 24, 26, 28 грудня, а з Маріуполя 23, 25, 27 грудня.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила поїзд № 228 Одеса-Львів, що відправлятиметься з Одеси 23-30 грудня, 1-5, 7, 8 січня, у зворотному напрямку - 24-31 грудня, 2-6 січня, 8, 9 Січня; № 270/269 Одеса-Харків, який відправлятиметься з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня і 2, 5, 7, 9 січня, у зворотному напрямку - 23, 24, 27, 29, 31 грудня, 3, 6, 8, 10 січня; № 231 Дніпро - Івано-Франківськ, який вирушатиме з Дніпра 23-30 грудня, 1-10 січня, у зворотному напрямку - 24-31 грудня, 2-10 січня; № 212 Запоріжжя-Дніпро-Львів, що відправлятиметься із Запоріжжя 23, 25, 27, 29 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, назад - 24, 26, 28, 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня; № 63/64 Харків-Київ-Львів, з Харкова поїзд вирушатиме 26-30 грудня, 1-10 січня, у зворотному напрямку 27-31 грудня, 2-11 січня; № 151/152 Львів - Івано-Франківськ, який вирушатиме в обох напрямках 30, 31 грудня; № 63/64 Харків-Львів, що відправлятиметься з Харкова 26, 27, 28, 29, 30 грудня, 1-10 січня, у зворотному напрямку 27-31 грудня, 2-10 січня.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період з 22 грудня 2016 року до 10 січня 2017 року 11 додаткових поїздів, які забезпечують близько 89,5 тис. місць.