Через спекулянтів "Укрзалізниця" призупинила онлайн-бронювання залізничних квитків

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" з метою запобігання пов'язаних з незаконним перепродажем проїзних документів зловживань з 1 грудня тимчасово припинить надавати пасажирам послуги бронювання квитків на поїзди через інтернет, залишивши лише опцію покупки, повідомили в прес-службі компанії.

"Укрзалізниця" звертає увагу пасажирів, що з 1 грудня 2016 року і на період новорічних свят в якості експерименту буде припинено надання послуги резервування місць в поїздах через інтернет. Квитки через інтернет тепер можна тільки придбати, а не зарезервувати. У компанії пішли на цей крок в рамках антикорупційних заходів", - сказано в повідомленні.

Рішення було прийнято керівництвом "Укрзалізниці" у відповідь на численні скарги пасажирів на проблеми з придбанням квитків на період пікових перевезень, зокрема, у період зимових свят.

"Таким чином, з 1 грудня 2016 року протягом новорічних свят послуга бронювання квитків через інтернет недоступна", - підкреслили в прес-службі.

У прес-службі нагадали, що здійснити бронювання залізничного квитка через інтернет можна було з самого початку запуску продажу квитків через всесвітню мережу. До 1 грудня 2016 року квитки можна було зарезервувати через інтернет на 24 години, вартість цієї послуги - 17 гривень.

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Для поліпшення обслуговування пасажирів, "Укрзалізниця" рекомендує купувати квитки виключно в касі або через офіційний онлайн-сервіс "Укрзалізниці" з продажу залізничних квитків; - booking.uz.gov.ua або у агентів, підключених до автоматизованої системи продажу проїзних документів.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада "Укрзалізниця" запустила мобільну версію сайту з продажу залізничних квитків, яка дозволяє пасажирам здійснювати купівлю квитків за допомогою свого смартфона.

Загалом, у планах керівництва компанії в сегменті пасажирських перевезень передбачено підвищення якості санітарного стану вагонів та забезпечення належного температурного режиму.

Крім того, для уникнення корупційних ризиків керівництво "Укрзалізниці" хоче вдосконалити сервіс продажу квитків, зокрема, шляхом впровадження його мобільної версії, терміналів самообслуговування і створення єдиного транспортного порталу - онлайн-вікна.