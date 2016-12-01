У п'ятницю вантажівкам закриють в’їзд до Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, початок дії обмеження запланований на 6.00 ранку.

Причиною обмежень на в’їзд до столиці є прогноз щодо погіршенням погодних умов у п’ятницю

Відповідне рішення ухвалив оперативний міський штаб.

Зазначається, що представники Управління патрульної поліції регулюватимуть в’їзд у місто вантажівок, щоб вони не створювали перешкоди для роботи снігоприбиральної техніки.

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Передбачено, що у разі зміни погодних умов Управління патрульної служби, Департамент транспортної інфраструктури КМДА та комунальна корпорація «Київавтодор» коригуватимуть почасовий режим в’їзду вантажного транспорту в столицю.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом Укргідрометцентру, починаючи з 2 грудня у Києві очікуються ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовину, на дорогах місцями ожеледицю.