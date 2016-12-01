В Україні з 1 грудня подорожчав телефонний зв'язок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), з 1 грудня 2016 року підвищила максимальні розміри тарифів на послуги фіксованого зв'язку для населення і бюджетних організацій на 10,6%, а з 1 січня 2017 року для бюджетних організацій ще на 21,2%.

Згідно з повідомленням НКРЗІ на офіційному сайті, відповідне рішення регулятора Міністерство юстиції України зареєструвало 16 листопада, а 1 грудня воно було опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" і набула чинності.

Таким чином, з 1 грудня 2016 року для населення і бюджетних організацій абонентська плата за користування стаціонарним телефоном у містах і районних центрах складе 40,93 гривні в місяць без погодинної оплати і 39,31 гривні в місяць з погодинною оплатою. Населення селищ міського типу і сіл буде платити за стаціонарний зв'язок 34,74 грн в місяць без погодинної оплати і 33,12 гривні в місяць з погодинною оплатою.

Для небюджетних організацій в містах і районних центрах плата за користування стаціонарним телефоном зросте до 50,96 грн в місяць без погодинної оплати і до 50,62 гривні на місяць з погодинною оплатою. При цьому для небюджетних організацій у сільській місцевості абонплата зросте до 48,52 гривні в місяць без погодинної оплати і до 42,48 гривні на місяць з погодинною оплатою.

Також згідно з рішенням НКРЗІ, з 1 січня 2017 року для бюджетних організацій абонентська плата за користування стаціонарним телефоном у містах і районних центрах зросте ще на більш ніж 20% і складе 51,51 гривні на місяць без погодинної оплати і 46,30 гривні на місяць з погодинною оплатою. Бюджетники селищ міського типу і сіл будуть платити за стаціонарний зв'язок 44,70 гривні в місяць без погодинної оплати і 39,26 гривні в місяць з погодинною оплатою.

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Як повідомив УНІАН директор з корпоративних комунікацій оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" Михайло Шуранов, в середньому зростання тарифів на послуги телефонії для населення складе 8%.

"З 1 грудня "Укртелеком" підвищить вартість у більшості тарифних планів на 3-7 гривень. Тарифи, в яких включено 16 годин міжміських розмов, дзвінки на мобільні та SIP номери, залишаться без змін", - прокоментував він.

За словами Шуранова, зміни тарифів обумовлені економічною ситуацією, зростанням вартості енергоносіїв і обслуговування мережі.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році "Укртелеком" збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком на 3,4% - до 445 мільйона гривень. Виручка компанії в минулому році зросла на 9% - до 6,773 мільярда гривень. При цьому обсяг капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток телекомунікаційної інфраструктури компанії, в минулому році скоротився на 35,3% - до 234 мільйонів гривень.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в інтернет (понад 1,6 мільйона користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).

НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується президентові України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови та п'яти членів комісії, які призначаються на посади президентом.