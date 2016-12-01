Аеропорт Ярославського збільшив пасажиропотік на 60%

Міжнародний аеропорт "Харків" (знаходиться в управлінні групи DCH Олександра Ярославського) стабільно нарощує пасажиропотік за рахунок відкриття нових напрямків перельотів, які в свою чергу вдається забезпечувати за рахунок грамотної роботи з авіаперевізниками. За 9 місяців 2016 р. кількість перевезених пасажирів вдалося збільшити на 60 %.

Про це в інтерв'ю журналістам каналу "Громадське Телебачення" розповів Владислав Ільїн, Ільїн, комерційний директор з авіаційної діяльності Міжнародного аеропорту "Харків".

"Ми намагаємося працювати над пропозицією максимально широкої маршрутної мережі, щоб харків'яни не були змушені їздити в інші аеропорти і користуватися послугами не харківського аеропорту", - зазначив Владислав Ільїн. За його словами, відкриття нових рейсів є результатом тісної співпраці з авіакомпаніями.

"Прив'язка йде до відкриття нових напрямків. Якщо він (перевізник) все-таки відкриває новий напрямок, то отримує знижки, які дозволяють авіакомпанії максимально швидко вийти на рівень прибутковості", - підкреслив він.

Бесіда з журналістами відбулася в рамках проекту "Небо і земля", що досліджує стан вітчизняних аеропортів. "Ще з радянських часів аеропорти є практично в кожному обласному центрі. Питання лише в тому, що їх інфраструктура застаріла, з більшості протягом тривалого часу не здійснювалися рейси, вони не відповідають сучасним вимогам комфорту і безпеки... Україна могла б розвиватися в цьому напрямку, але для цього необхідно привести в порядок самі аеропорти", - йдеться в анотації проекту.

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Як відомо, міжнародний аеропорт "Харків" є одним з найвдаліших прикладів приватно-державного партнерства в Україні. В рамках підготовки першої столиці до проведення Євро-2012 об'єкт був повністю приведений в порядок у відповідності з міжнародними стандартами. Держава реконструювало злітно-посадкову смугу, а приватний інвестор в особі групи DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського переобладнав наявне будівля аеровокзалу (нині це приміщення для VIP-обслуговування), а також звів новий сучасний пасажирський термінал, вантажний термінал і ряд інших об'єктів. Загальна сума соціальних інвестицій Олександра Ярославського у підготовку Харкова до Євро-2012 перевищила 300 мільйонів доларів.