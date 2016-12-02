На час військових навчань одеський аеропорт припинив приймати та відправляти рейси

У першій половині дня 2 грудня повітряний простір Міжнародного аеропорту «Одеса» закрито.

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Як повідомляє прес-служба аеропорту, державним регулятором був виданий NOTAM, який обмежує використання аеродрому. Повітряний простір закрито з 10:00 до 14:00 за київським часом.

«Рейси, прибуття і відправлення яких потрапляє у зазначений проміжок часу, будуть перенесені на пізніший час. Зміни торкнуться близько семи рейсів на приліт і шести на відправлення. Оповіщення пасажирів про зміни у розкладі проводиться авіакомпаніями-перевізниками», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня стартували ракетні навчання українських військових на Херсонщині, в перший день тренувань за допомогою 16 пусків зенітних керованих ракет військовим вдалося знищити всі умовні цілі. Масштабні навчання почалися незважаючи на неодноразові погрози з боку Російської Федерації запускати ракети у відповідь.