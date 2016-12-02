На українсько-польському кордоні побудують 4 нові пункти пропуску - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Варшаві.

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«Дуже ефективно просувається наша робота в розбудові прикордонної інфраструктури. Я вдячний польському уряду за те, що виділено 100 млн доларів США кредиту під 0,15% річних на 30 років за п’ятирічним пільговим періодом для будівництва інфраструктури, доріг, пунктів пропуску», - заявив Порошенко.

«Ми відкриємо ще 4 пункти пропуску, де буде здійснюватися спільний контроль, бо ми довіряємо один одному, і це дозволить скоротити черги на українсько-польському кордоні. Враховуючи підтримку Польщею позиції України і, я сподіваюсь, Євросоюзом, щодо надання українцям найближчим часом безвізового режиму, я впевнений в тому, що наша скоординована робота призведе до покращення міжлюдських контактів», - додав Порошенко.