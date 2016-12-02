Час в дорозі потяга Київ - Варшава скоротиться на півтори години - "Укрзалізниця"

Цілорічний поїзд № 67/68 Київ – Варшава, з введенням в дію нового графіка руху пасажирських поїздів на 2016/2017 рік, з 11 грудня 2016 року буде долати відстань від Києва до Варшави на 59 хвилин швидше, а у зворотному напрямку, час у дорозі скоротиться на 1 годину 29 хвилин.

Як повідомили в прес-службі публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця", час у дорозі поїзду № 67/68 Київ - Варшава зменшено за рахунок того, що потяг робитиме зупинки на станціях Ковель, Мацеев та Ягодин лише для технічних потреб.

Крім того, на станції Ягодин зменшено час на перестановку вагонів з широкої колії на вузьку до двох годин, поки ж на виконання таких дій йде 143 хвилини при проходженні туди і 117 хвилин - назад.

Згідно з повідомленням, поїзд буде слідувати за маршрутом з зупинками на наступних станціях: Дорохуськ, Хелм, Хелм Място, Рейовец, Травники, Свидник Креси, Свидник Място, Люблін, Наленчув, Пулави Място, Doeblin Пілава, Варшава-Східна, Варшава Центральна, Варшава Заходня.

У прес-службі уточнили, що зараз поїзд № 67/68 Київ - Варшава курсує через Рівне - Луцьк - Ковель - Ягодин - Хелм - Люблін, а зміна вагонних візків для переходу на інший стандарт ширини колії відбувається на станції Ягодин.

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Також "Укрзалізниця" зробила більш зручним для пасажирів час відправлення і прибуття поїзда. Так, склад відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 замість 16:48 і прибувати назад на цю станцію в 09:22 замість 12:58.

У повідомленні наголошується, що поїзд курсує щодня на постійній основі. У складі поїзда 30-місцеві пасажирські вагони міжнародного габариту RIC, які використовуються переважно в поїздах міжнародного сполучення з країнами Європи. Вартість проїзду у сполученні Київ - Варшава становить 2250,83 гривні.

У прес-службі підкреслили, що перевезення пасажирів між Україною та Польщею здійснюються на умовах "Угоди про міжнародному пасажирському повідомленні (СМПС)" і "Особливих умов міжнародних перевезень (SCIC) - для поїздок за проїзними квитками в сполученні Схід-Захід (EWT) (тариф Схід - Захід)». Відповідно, кожна із залізниць - "Укрзалізниця" і польська залізниця - встановлює тариф по своїй території, які оголошуються в валюті євро і розраховуються в національній валюті країни оформлення проїзного документа на дату звернення пасажира за квитком.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планує наступного року підвищити тарифи на проїзд у пасажирських поїздах у два етапи – на 16% в лютому і на 16% жовтні в усіх категоріях пасажирських вагонів, крім швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+". Тарифи на проїзд у вагонах 1-го і 2-го класів у поїздах "Інтерсіті+" планується підвищити з січня 2017 року на 10%.