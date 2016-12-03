Російське вантажне судно сіло на мілину в протоці Босфор

Про це повідомляє ТСН з посиланням на турецьке інформагентство Dogan.

Інцидент стався біля району Картал в азіатській частині Стамбулу.

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На місце події були направлені судна берегової охорони, морської поліції, а також медики, пожежні і машини "швидкої допомоги". Екіпаж судна чекає порятунку, операцію ускладнює сильний вітер.

Відзначається, що на мілину сів суховантаж "Волго-Дон-203".