Російське вантажне судно сіло на мілину в протоці Босфор

00:12, 03 грудня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Російське судно в умовах поганої погоди сіло на мілину в протоці Босфор в районі Стамбула. 

REUTERS

Про це повідомляє ТСН з посиланням на турецьке інформагентство Dogan.

Інцидент стався біля району Картал в азіатській частині Стамбулу.

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На місце події були направлені судна берегової охорони, морської поліції, а також медики, пожежні і машини "швидкої допомоги". Екіпаж судна чекає порятунку, операцію ускладнює сильний вітер. 

Відзначається, що на мілину сів суховантаж "Волго-Дон-203".

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