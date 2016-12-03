Російське вантажне судно сіло на мілину в протоці Босфор
00:12, 03 грудня 2016Транспорт/Звя'зок
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Російське судно в умовах поганої погоди сіло на мілину в протоці Босфор в районі Стамбула.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє ТСН з посиланням на турецьке інформагентство Dogan.
Інцидент стався біля району Картал в азіатській частині Стамбулу.
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На місце події були направлені судна берегової охорони, морської поліції, а також медики, пожежні і машини "швидкої допомоги". Екіпаж судна чекає порятунку, операцію ускладнює сильний вітер.
Відзначається, що на мілину сів суховантаж "Волго-Дон-203".
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