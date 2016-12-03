Світовий Банк тимчасово забрав у "Укравтодору" 220 мільйонів доларів

Про це повідомила директор Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен під час зустрічі з керівником "Укравтодору" Славоміром Новаком, повідомляє прес-служба відомства.

"Щодо фінансування, наступного року Світовий Банк прийняв рішення тимчасово забрати близько 220 мільйонів доларів США з кредитного портфелю Держагенства", - йдеться у повідомленні.

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Зі слів директора представництва, часткове скасування фінансування – це тимчасовий вимушений крок, оскільки нині гроші Світового Банку не рухаються достатньо швидко, тим самим обтяжуючи країну економічно і не звільняють місця для підтримки нових проектів.

«Ми вважаємо, що наше рішення – це «win-win» ситуація для всіх. Ці гроші до вас точно повернуться», – зазначила Сату Кахконен.

В ході розмови, було проговорено, що у 2017 році Укравтодор на розгляд можливості майбутнього фінансування Світовим Банком винесе 20 проектів. В цілому це будуть проекти щодо розвитку дорожньої інфраструктури (інженерне проектування, консультації, попередній дизайн, тощо).