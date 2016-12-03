На кордоні з Польщею у чергах застрягла понад тисяча авто

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.

Читайте такожУ чергах на кордоні з Польщею застрягли майже 2 тисячі автівок

Так, станом на 6 ранку у пункті пропуску «Рава-Руська» на оформлення очікували 300 автомобілів, ПП «Устилуг» – 200, ПП «Ягодин авто» – 180, ПП «Угринів» – 120, ПП «Краковець» – 80, ПП «Смільниця» – 60, ПП «Шегині» – 50, ПП «Грушів» – 20.

У пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черг немає.