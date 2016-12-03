На кордоні з Польщею у чергах застрягла понад тисяча авто
09:28, 03 грудня 2016Транспорт/Звя'зок
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На українсько-польському кордоні сьогодні зранку в чергах стояли 1010 одиниць автотранспорту.
На кордоні України з Польщею у чергах стоять понад 1 тис. автомобілів / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.
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Так, станом на 6 ранку у пункті пропуску «Рава-Руська» на оформлення очікували 300 автомобілів, ПП «Устилуг» – 200, ПП «Ягодин авто» – 180, ПП «Угринів» – 120, ПП «Краковець» – 80, ПП «Смільниця» – 60, ПП «Шегині» – 50, ПП «Грушів» – 20.
У пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черг немає.
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