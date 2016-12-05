"Укрзалізниця" оголосила тендер на проведення аудиту компанії

Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" оголосив тендер на проведення аудиту консолідованої фінансової звітності компанії за 2016-2017 роки з орієнтовною ціною пропозиції 20,74 мільйона гривень.

Тендер оголошено через систему публічних електронних закупівель ProZorro і включає в себе також послуги по консолідованому проміжного фінансового звіту "Укрзалізниці" за перше півріччя 2017 року, супровід випуску внутрішніх облігацій за результатами скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності компанії за перше півріччя 2017 року, а також аналогічні послуги за результатами 2017 року.

Всі аудиторські послуги повинні бути виконані у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій – 3 січня 2017 року, а початок аукціону заплановано на 8 лютого 2017 року.

100% критерієм відбору переможця торгів буде ціна.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року велика міжнародна консалтингова компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" стала переможцем тендеру "Укрзалізниці" на проведення аудиту зведеної фінансової звітності компанії за 2014 і 2015 роки з ціною пропозиції 19,8 мільйона гривень.

До цього аудиторська компанія Deloitte & Touche за 15 мільйонів гривень провела оцінку майна і майнових прав "Укрзалізниці" з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства на базі відомства.