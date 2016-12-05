Продаж вживаних легкових автомобілів в Україні зріс у 3 рази

Обсяг продажу легкових автомобілів, що були в ужитку, на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в листопаді 2016 року порівняно з показником листопада 2015 року зріс у 2,9 разу і становив 3,4 тис. автомобілів, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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При цьому порівняно з жовтнем цього року продаж легкових автомобілів, що були в ужитку, в листопаді зріс на 10%.

Продаж комерційних автомобілів, що були в ужитку, в листопаді цього року становив 1,323 тис. шт., що на 5% більше, ніж у листопаді минулого року, і на 14% більше, ніж у жовтні.

У сегменті автобусів, що були в ужитку, кількість первинних реєстрацій в листопаді становила лише 23 одиниці. Проти листопада 2015 року ринок автобусів, що були в ужитку, зменшився на 77% і збільшився на 53% проти жовтня цього року.

За даними "Укравтопрому", всього в листопаді в Україні на первинному ринку було зареєстровано 13,648 тис. автотранспортних засобів, із яких транспорт, що був у вжитку, становив 4,746 тис. шт., або 35%.

Як повідомляв УНІАН, продаж автомобілів, що були в ужитку, в Україні в І півріччі скоротився на 37%, до 3,5 тис. штук.

З 1 серпня в Україні набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт автомобілів, що були в ужитку. Термін дії цього закону встановлено до 31 грудня 2018 року.