Міністр інфраструктури про європейські дороги в Україні: треба по 50 мільярдів протягом 10 років

Для відновлення дорожнього сектора України і приведення його до європейських норм щорічно необхідно мінімум 50 млрд грн.

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Про це в ефірі «Эспрессо.TV» повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Нам необхідні щорічні вливання не менше 50 млрд грн, щоб ми мали ефект протягом 10 років, і у нас були абсолютно європейські стандарти. Над цим ми і працюємо, створивши державний дорожній фонд, акумулюючи кошти з усіх джерел, які можемо отримати, щоб відновити транспортну мережу України", - сказав Омелян.

Він також зазначив, що міністерство має намір запустити будівництво нових автомагістралей.

"Ми чітко бачимо, що як тільки з'являється дорога, життя оживає. Будується супутня інфраструктура - регіони працюють набагато краще", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила закон про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни. Згідно із законом, запуск дорожнього фонду перенесли з 2017 на 2018 рік з подальшим фінансуванням у розмірі 50% надходжень від акцизу на нафтопродукти в 2018 році, 75% - в 2019 році і 100% - у 2020 році.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн. В поточному році на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 млрд грн.