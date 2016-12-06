"Укрзалізниця" не може відповідати за борги "Донецької залізниці" - голова комітету Ради

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич.

"Зараз відбуваються спроби через російські банки стягнути з ПАТ "Укрзалізниця" борги ДП "Донецька залізниця", ціна питання – більше 4 млрд грн, - повідомив Дубневич. - Саме ж ДП "Донецька залізниця", як боржник за існуючими договорами, ігнорує виплату накопичених боргів, нарощуючи заборгованість. Слід розуміти, що намагання стягнути ті борги з ПАТ "Укрзалізниця" є безпідставними". Бо ПАТ "Укрзалізниця" не є правонаступницею ДП "Донецька залізниця": остання не передала ПАТ "Укрзалізниця" свої активи та майно, що розташовані на непідконтрольній Україні території. А така передача в разі правонаступництва є обов’язковою. Отже, ні де-юре, ні де-факто "Укрзалізниця" не повинна відповідати за борги ДП "Донецька залізниця", - наголосив Дубневич.

При цьому він додав, що управління ДП "Донецька залізниця" знаходиться в Донецьку, на непідконтрольній Україні території.

"По суті, ДП "Донецька залізниця" контролюєтьтся ДНР", - пояснив Дубневич.

Водночас повідомляється, що комітет з питань транспорту підготував законопроект № 5428, спрямований на введення тимчасових заходів задля недопущення списання коштів з ПАТ "Укрзалізниця" за зобов’язаннями ДП "Донецька залізниця", повідомив голова комітету.

"Цей законопроект буде розглядатись на планерному засіданні Верховної Ради в четвер найпершим серед транспортних і, сподіваюсь, отримає підтримку колег. Оскільки від нього залежить безперебійна робота провідного перевізника в державі", - підкреслив Дубневич.