"Укравтодор" має ефективніше використовувати кредити - голова відомства

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") має підвищити ефективність використання кредитних коштів, отриманих для реалізації дорожніх проектів в країні.

Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" з посиланням на виконуючого обов'язки голови агентства Славоміра Новака.

За його словами, "Укравтодор" має переглянути політику реалізації інфраструктурних проектів, які здійснюються за кредитні кошти.

"Я проти кредитів заради кредитів. Кошти, які ми беремо в борг у наших міжнародних партнерів, повинні використовуватися ефективно, адже кожен цент позики ми повинні повернути з відсотком. Так, це співпраця дуже потрібно Україні, зокрема, і для розвитку дорожнього господарства, але ми повинні реально оцінювати наші можливості щодо освоєння таких коштів ", - сказав Новак.

Він також зазначив, що ситуація, коли Україна бере на себе боргові зобов'язання, але не може ефективно використовувати додаткові ресурси, негативно відбивається на фінансовому стані агентства, так і на економіці країни в цілому.

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"Гроші мають працювати. Це базовий європейський принцип. Якщо вони лежать на рахунку, а ми їх не використовуємо і повинні сплачувати чималі відсотки за них, це, щонайменше, нерозумно", - сказав Новак, додавши, що саме це стало причиною рішення зменшити кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку, виділеного "Укравтодору", на 220 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укравтодорі" відзначали, що фінансування капітального ремонту автодоріг країни в наступному році, згідно з проектом держбюджету на 2017 рік, практично відсутня.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

Поточного року на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 мільярдів гривень.