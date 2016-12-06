У Китаї провалився проект "транспорт майбутнього": журналісти знайшли покинутий автобус-тунель

Журналісти китайського видання Shanghaiist знайшли автобус-тунель TEB (Transit Elevated Bus). TEB був представлений навесні 2016 року як «автобус майбутнього», в серпні він пройшов випробування.

Як розповідає Shanghaiist, автобус стоїть на тестовій дорозі в провінції Хебей і виглядає занедбаним, а творці TEB не виходять на зв'язок, передає Meduza.

Восьмиметровий автобус повинен був їздити напрямними лініями, а легкові автомобілі — вільно проїжджати під ним. За рахунок 32-метрової довжини «транспорт майбутнього» вміщував до 1200 осіб. За задумом творців, автобус допоміг би розвантажити китайські дороги і позбутися заторів.

За словами журналістів Shanghaiist, TEB знаходиться під охороною. «Менеджери компанії вже давно зникли. Ми не можемо зв'язатися з ними», — розповів один із охоронців.

Зазначалося, що, незважаючи на інноваційний дизайн, автобус занадто важкий для китайських доріг. Також під TEB не зміг би проїхати транспорт вище 2,1 метра (на більшості китайських доріг допускається транспорт до 4,2 метра у висоту).