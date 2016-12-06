До України за зниженими акцизами вже ввезли понад 11 тисяч вживаних авто

З початку дії закону про зниження ставок акцизу на імпорт вживаних іномарок, який набрав чинності 1 серпня, на територію України було ввезено понад 11,3 тис. автомобілів.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на голову в. о. заступника голови ДФС Мирослава Продана.

«З 1 серпня по 4 грудня здійснено митне оформлення 11 311 транспортних засобів. Зниження ставок акцизного податку суттєво зменшує базу оподаткування, що зменшує остаточну ціну транспортного засобу та сприяє розвитку ринку вживаних транспортних засобів», - цитує прес-служба Продана.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

Зокрема, акциз на машини з об'ємом бензинового двигуна до 1 л тепер становить 0,102 євро за 1 куб. см, що майже в 11 разів менше чинної ставки в 1,094 євро.

Для інших обсягів двигуна сітка акцизу тепер виглядає таким чином.

Для бензинових авто: з двигуном 1-1,5 л акциз тепер становить 0,063 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,2 л - 0,267 євро, раніше - 1,643 євро; з двигуном 2,2-3 л - 0,276 євро, раніше - 2,213 євро; з двигуном більше 3 л - 2,209 євро, раніше - 3,329 євро. Для дизельних автомобілів: з двигуном до 1,5 л - 0,103 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,5 л - 0,327 євро, раніше - 1,923 євро; з двигуном понад 2,5 л - 2,209 євро, раніше - 2,779 євро.