"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні свята

"Для максимального задоволення попиту на перевезення під час зимових свят "Укрзалізниця" вже відкрила продаж квитків на 18 додаткових поїздів на 125 рейсів у популярних напрямках. Завдяки цьому "Укрзалізниця" додатково запропонувала пасажирам 172,6 тис. місць у поїздах", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, на період з 23 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року курсуватимуть такі додаткові поїзди: № 191/192 Київ-Львів, що відправлятиметься з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6, 8, 9, 10 січня, у зворотному напрямку - 29, 30 грудня і 1, 2, 7, 8, 9, 10 січня; № 197/198 Київ-Ковель, відправлення зі столиці 30, 31 грудня, 6, 8, 9 січня, з Ковеля - 30 грудня, 1, 7, 8, 9 січня; № 243/244 Київ-Львів, який курсуватиме в обох напрямках 29, 30 грудня; № 206/205 Київ-Миколаїв, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 9 січня, у зворотному напрямку - 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 9 січня; № 223/224 Київ-Одеса, відправлення зі столиці 30, 31 грудня, 9 січня, з Одеси - 30 грудень, 9 січня; № 180/179 Київ-Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, з Дніпра - 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня; № 184 Київ-Маріуполь, відправлення зі столиці 22, 24, 26, 28 грудня, 2, 4 січня, а з Маріуполя - 23, 25, 27, 20, 31 грудня, 3 січня.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила поїзд № 228 Одеса-Львів, що відправлятиметься з Одеси 23-30 грудня, 1-5, 7, 8 січня, у зворотному напрямку - 24-31 грудня, 2-6 січня, 8, 9 січня; № 242/241 Одеса-Ужгород, що відправлятиметься з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, а у зворотному напрямку - 25, 27, 29, 31 грудня; № 270/269 Одеса-Харків, який відправлятиметься з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня і 2, 5, 7, 9 січня, у зворотному напрямку - 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 6, 8, 10 січня; № 231 Дніпро - Івано-Франківськ, який вирушатиме з Дніпра 23-30 грудня, 1-10 січня, назад - 24-31 грудня, 2-10 січня; № 212 Запоріжжя-Дніпро-Львів, що відправлятиметься із Запоріжжя 23, 25, 27, 29 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, назад - 24, 26, 28, 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня; № 275/276 Дніпро-Львів, що відправлятиметься з Дніпра 29 грудня, 1, 3, 5, 7 січня, назад - 30 грудня, 2, 4, 6, 8 січня; № 235 Харків-Ужгород, що відправлятиметься з Харкова 23, 26, 29 грудня, 1, 4, 7, 10 січня, а у зворотному напрямку - 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8 січня; № 151/152 Львів - Івано-Франківськ, який вирушатиме в обох напрямках 30, 31 грудня; № 63/64 Харків-Львів, з Харкова поїзд вирушатиме 26-30 грудня, 1-10 січня, у зворотному напрямку - 27-31 грудня, 2-10 січня; № 173 Львів-Ужгород, який курсуватиме в обох напрямках 29, 30 грудня; № 728/727 Київ-Харків, який буде відправлятися в обох напрямках 29, 30 грудня, 2 січня.

Як повідомляв УНІАН, у цілому на новорічні та різдвяні свята компанія планує призначити 28 додаткових поїздів на 255 рейсів, з яких 21 поїзд - у західному напрямку.