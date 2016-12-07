Південна Корея оштрафувала Volkswagen на $32 мільйони через "дизельний скандал"

Комісія зі справедливої торгівлі Південної Кореї оштрафувала підрозділ Volkswagen AG на $31,87 млн і має намір подати заяви про порушення кримінальної справи щодо п'яти нинішніх і колишніх керівників південнокорейського підрозділу в рамках «дизельгейту», повідомляє Reuters.

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Комісія також заявила, що планує залучити прокуратуру до перевірок в штаб-квартирах колишніх і діючих топ-менеджерів південнокорейського Volkswagen.

У листопаді 2015 року влада Південної Кореї також оштрафувала німецький автоконцерн на $11,7 млн (14,1 млрд вон). Нинішній штраф став найбільшим серед усіх, які коли-небудь призначалися в Південній Кореї у зв'язку з недобросовісною рекламою.