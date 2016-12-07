"Укрзалізниця" запускає новий поїзд між Києвом та Ужгородом

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у західному напрямку, призначила новий поїзд № 129 за маршрутом Київ - Ужгород, який почне курсувати з 11 грудня.

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Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", даний нічний експрес курсуватиме через день протягом року з введенням нового графіка руху поїздів на 2016/2017 роки, з 11 грудня 2016 року.

Згідно з повідомленням, поїзд № 129 відправлятиметься зі столиці по непарних числах, починаючи з 11 грудня, о 21:02 і прибувати в Ужгород на наступний день о 10:02. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по парних числах о 22:00 і прибуватиме до столиці на наступний день о 10:58.

Поїзд курсуватиме із зупинками у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові та Мукачевому. У складі поїзда купейні вагони.

Новий поїзд буде долати відстань з Києва в Ужгород за 13 годин, що майже на 3 години швидше, ніж, наприклад, поїзд № 81 по цьому ж маршруту.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на цей поїзд вже відкритий на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.

У прес-службі додали, що крім цього поїзда, між Києвом та Ужгородом на постійній основі курсують поїзди № 81, 99, 13 і 113.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на період новорічних і різдвяних свят 18 додаткових поїздів на 125 рейсів в популярних напрямках. Завдяки цьому "Укрзалізниця" додатково запропонувала пасажирам 172,6 тис. місць в поїздах.

В цілому на зимові свята компанія планує призначити 28 додаткових поїздів на 255 рейсів, з яких 21 поїзд - у західному напрямку.