"Антонов" запропонував Трампу свій літак для президентського авіапарку замість Boeing

Держпідприємство "Антонов", єдиний в Україні розробник і виробник вантажних і пасажирських літаків, запропонувало президентові США Дональду Трампу свій літак для президентського авіапарку замість лайнера Boeing Air Force One ("Борт номер один" - УНІАН).

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Про це "Антонов" повідомив у Twitter.

"Може краще розглянути літак "Антонов" як "Борт номер один"?", - написали представники підприємства, коментуючи повідомлення Трампа про те, що він вирішив відмовитися від авіалайнера Boeing через його дороговартісність - 4 млрд дол.

При цьому модель літака, який міг би зацікавити Трампа, в "Антонові" поки що не уточнили.

На початку 2015 року президент України Петро Порошенко обрав своїм бортом №1 вітчизняний літак Ан-148.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що за 2016 року "Антонов" не випустив жодного літака. При цьому уточнювалося, що підприємство має тверді контракти на будівництво понад 50 літаків.

У грудні "Антонов" запланував урочисте викочування нового транспортного літака Ан-132.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.