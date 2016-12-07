Голова "Укравтодору" повідомив, за яким принципом ремонтуватимуть дороги у 2017 році

Державне агентство автомобільних доріг України в 2017 році виконуватиме ремонт доріг по маршрутному принципом, а також спільно з регіональними службами сформує перелік доріг, на які виділятимуться кошти наступного року.

Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" з посиланням на главу відомства Славоміра Новака.

"Автомобільні дороги мають бути для людей і для бізнесу. Вони мають задовольняти потреби, а не бути перешкодою. Враховуючи обмежений бюджетний ресурс, сьогодні дуже важливо правильно розподілити кожну копійку - так, щоб використовувати її з максимальною користю для України", - цитує прес-служба Новака.

Згідно з повідомленням, в першу чергу "Укравтодор" зосередиться на маршрутах між містами, які мають велике значення для соціально-економічного розвитку регіонів і країни в цілому.

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Також в агентстві додали, що після ухвалення парламентом державного бюджету на 2017 рік Кабмін затвердить бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування", яка включатиме перелік доріг, що підлягають ремонту наступного року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Новак повідомив, що "Укравтодор" має підвищити ефективність використання кредитних коштів, отриманих для реалізації дорожніх проектів в країні. За даними "Укравтодору", фінансування капітального ремонту автодоріг країни наступного року, згідно з проектом держбюджету на 2017 рік, практично відсутня.

При цьому, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, для відновлення дорожнього сектора України і приведення його до європейських норм щорічно необхідно щонайменше 50 мільярдів гривень. Поточного року на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 мільярдів гривень.