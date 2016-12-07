Кабмін скасував ліквідацію держкомпанії "Автомобільні дороги України"

Кабінет міністрів України скасував ліквідацію державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України", розпочату влітку 2015 року у зв'язку з реформою дорожньої галузі, і відновив роботу компанії.

Читайте також"Укравтодор" в 2017 році ремонтуватиме дороги за маршрутним принципом - глава відомства

Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду.

Представляючи на засіданні Кабміну відповідний проект акта про скасування ліквідації державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що необхідність прийняття цього рішення зумовлена тим, що на сьогодні більш як 90% робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування виконують дочірні компанії цього підприємства.

"Варто зазначити, що на сьогодні альтернатива на ринку дорожніх послуг щодо виконання таких робіт відсутня. Після прийняття рішення про схвалення проекту акта "Укравтодором" буде вжито заходів щодо оптимізації структури компанії", - повідомив Омелян.

У свою чергу присутній на засіданні віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон запропонував на рівні уряду доручити Мінінфраструктури й "Укравтодору" впродовж місяця розробити відповідні заходи щодо реформування "Автомобільних доріг України" і представити їх на розгляд членів Кабміну.

"Я пропоную, щоб Мінінфраструктури і "Укравтодор" впродовж місяця розробили відповідні заходи щодо реформування "Автомобільних доріг України" з урахуванням тих позицій, які на сьогодні передбачені в законі про дорожній фонд, і поінформувати уряд про цей план", - сказав Кістіон.

Дана пропозиція була підтримана прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Тим часом, в прес-службі Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" з посиланням на главу відомства Славоміра Новака повідомили, що на даний час вже розроблено покроковий план реформування ДАК "Автомобільні дороги України", розрахований на 2 роки.

"Сьогодні першочерговими завданнями є підвищення ефективності та конкурентоспроможності компанії, збільшення зарплати дорожникам та створення системи їх мотивації. Також ми плануємо придбати нову сучасну дорожню техніку. Керівництво компанії має навести порядок у всіх філіях і забезпечити їх стабільну роботу", - цитує прес-служба Новака.

У повідомленні наголошується, що в процесі ліквідації держкомпанії виявилося, що в даний час її неможливо ліквідувати, оскільки її борги перевищують вартість підприємства.

Пізніше голова компанії "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, що на українському ринку не існує компаній, які змогли б забезпечити цілорічне утримання 170 тис. км доріг.

"Сьогодні у нас працює близько 20 тис. співробітників - це 24 облавтодору та понад 400 філій. Тому ліквідувати таку велику машину було не логічно, треба піднімати її на ноги і робити конкурентною на ринку", - зазначив Гриненко.

Він також повідомив, що вже готовий проект реформування компанії, першочерговими цілями якого є оздоровлення компанії, оптимізація майна, закупівля нової техніки, розрахунок з добропорядними кредиторами та залучення міжнародних інвестицій.

"Більше того, ведуться переговори з донорами щодо впровадження ІТ-технологій автоматизації всіх процесів компанії", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, відновити роботу ДАК «Автомобільні дороги України» Кабмін планував ще на засіданні 16 листопада, проте це питання так і не було включено до порядку денного роботи уряду.

Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" в 2015 році скоротила чистий збиток на 7% порівняно з результатом 2014 року - до 215,749 млн грн.