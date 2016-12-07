"Укравтодор" має намір у наступному році покращити автомобільне сполучення з Польщею

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") має намір покращити автомобільне сполучення з Польщею в 2017 році, відремонтувавши прикордонні дороги у Волинській області.

Згідно з повідомленням агентства, в рамках даного проекту буде завершена реконструкція і відкрито рух автомобілів на 8 кілометрів ділянки між Ковелем та КПП "Яготин" на міжнародній трасі Київ - Ковель - Варшава.

"Це дозволить ліквідувати кілька місць концентрації ДТП та покращить транспортну ситуацію на об'їзді Ковеля", - пояснили в агентстві.

Також планується провести реконструкцію ділянки автомобільної дороги національного значення Н-22 від КПП "Устилуг" у м. Володимир-Волинський, яку профінансує Польща. При цьому за кошти державного бюджету України буде проведено ремонт траси Н-22 від Володимира-Волинського до Луцька.

"Це дозволить забезпечити якісний під'їзд до контрольно-пропускного пункту "Устилуг" - другого по навантаженню у Волинській області", - додали в "Укравтодорі".

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Укравтодорі повідомили, що 2017 року ремонт доріг буде проводитися за маршрутним принципом, а також спільно з регіональними службами буде сформовано перелік доріг, на які виділятимуться кошти наступного року.

При цьому, за словами в. о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака, "Укравтодор" має підвищити ефективність використання кредитних коштів, отриманих для реалізації дорожніх проектів в країні. За даними "Укравтодору", фінансування капітального ремонту автодоріг країни в наступному році, згідно з проектом держбюджету на 2017 рік, практично відсутня.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, для відновлення дорожнього сектора України і приведення його до європейських норм щорічно необхідно щонайменше 50 мільярдів гривень. Поточного року на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 мільярдів гривень.